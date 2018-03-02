Ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию, - Порошенко

Президент приветствовал продление США антироSSийских санкций.

Президент Петр Порошенко поприветствовал продление президентом США Дональдом Трампом санкций против РоSSии.

Глава Украинского государства подчеркнул, что продление санкций - четкий сигнал агрессору, и действие ограничительных мер будет продолжаться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины.

"Ни пропаганда, ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.