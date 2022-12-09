Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ

Це вдруге за понад два десятка років. Перший раз причиною стала пандемія COVID-19, інформує ZN.ua.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував щорічну зустріч з російським президентом Владіміром Путіним. Як повідомляє видання Bloomberg, причиною цього стали ядерні погрози кремлівського диктатора.

Як повідомляють наближені джерела, глава індійського уряду вирішив відмовитись від зустрічі з російським диктатором через його погрози щодо застосування ядерної зброї на території України.

Джерела Bloomberg вказують, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі та Москвою, проте, за їх словами, Моді вважає, що зустріч з російським президентом зараз не принесе йому вигоди.

Двосторонній саміт між Індією та Росією проводиться ще з початку нульових. і був скасований лише одного разу під час пандемії COVID-19 у 2020 році. У 2021 році саме зустріч з індійським прем’єром була першим дальнім візитом Владіміра Путіна після карантину.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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