Росіяни відступають і шантажують техногенною катастрофою – ОК «Південь»

Росіяни поступово відступають з правого берега Дніпра на заході Херсонщини, залишаючи блокпости та мінуючи об’єкти та території. Ворог продовжує шантаж техногенною катастрофою. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Техногенна катастрофа – це підрив греблі Каховської ГЕС. Росіяни ж продовжують свій звичний терор.

«По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог наніс ракетний удар, зруйнувавши один з приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення, – повідомили в ОК «Південь». – ”Ураганами” і “Градами” серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть. Один цивільний мешканець загинув».