Количество погибших в Восточной Гуте превысило 600 человек

Количество погибших в результате массированных авиаударов и обстрелов в подконтрольной сирийским повстанцам Восточной Гуте под Дамаском возросло до 601 человека.

Как сообщают наблюдатели, большинство из них стали жертвами авиаударов, передает Daily Star. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человек, сообщается, что 147 из 601 гражданских лиц, убитых, в основном в результате воздушных ударов, были детьми.

Рост числа жертв был частично связан с открытием тел, оставшихся в ловушке в обломках разрушенных зданий спасателями, которые воспользовались гуманитарной паузой, обещанной Россией , для поиска выживших.

Многие тела были погребены под обломками зданий.