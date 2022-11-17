Гутерреш подякував Ердогану за продовження дії зернової угоди

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй ООН Антоніу Гутерреш заявив про вирішальну роль в продовженні дії зернової ініціативи Туреччини та безпосередньо президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Генсек ООН зазначив , що на продовження ініціативи для безпечного експорту зерна, продуктів харчування та добрив з України дали згоду всі сторони, що демонструє «важливість стриманої дипломатії у пошуку багатосторонніх рішень».

«Оскільки зустріч четвірки домовилася про відновлення ініціативи, я хочу висловити свою глибоку вдячність пану Ердогану та Туреччині. Без їхньої щедрості та відданості ця ініціатива ніколи б не народилася», - додав він.

За словами Гутерреша, зернова ініціатива необхідна для зниження цін на продовольство та добрива, а також для запобігання глобальній продовольчій кризі.