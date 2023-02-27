Вторгнення Росії в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини – Гутерреш

"Це викликало масові смерті, руйнування та переміщення", інформує ZN.ua.

Вторгнення Росії в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини – Гутерреш
© Офіс президента

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш Виступаючи на щорічній сесії Ради ООН з прав людини заявив, що агресія Росії проти України спровокувала масштабне порушення прав людини. Про це повідомляє The Guardian.

Генсек ООН закликав відновити Загальну декларацію прав людини через 75 років після її підписання.

За його словами, декларація зазнає нападів з усіх боків", вказуючи на війну Росії проти України та загрози правам людини через бідність, голод і кліматичні лиха.

"Деякі уряди відмовляються від декларації", – сказав очільник ООН, назвавши ігнорування зневаги до прав людини та їх ігнорування в усьому світі "тривожним дзвінком".

Гутерреш що "російське вторгнення в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини", які спостерігаються сьогодні у світі.

"Це викликало масові смерті, руйнування та переміщення", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Заступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення РосіїЗаступник міністра оборони США пояснив, чому Україна не отримала велику допомогу до початку вторгнення Росії
Росіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — ГуменюкРосіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — Гуменюк
У Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництвоУ Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництво
У ЦРУ назвали головну помилку Путіна до початку вторгнення — він не ділився планамиУ ЦРУ назвали головну помилку Путіна до початку вторгнення — він не ділився планами
Усього у Росії є дев'ять літаків А-50. Один з них вчора постраждав у Мачулищах — моніторингова групаУсього у Росії є дев'ять літаків А-50. Один з них вчора постраждав у Мачулищах — моніторингова група
"Світ без Росії нам не потрібен": Мєдвєдєв заговорив про знищення цивілізації"Світ без Росії нам не потрібен": Мєдвєдєв заговорив про знищення цивілізації
WP: Байдену буде важче підтримувати Україну під час другого року війниWP: Байдену буде важче підтримувати Україну під час другого року війни
Літера Z втрачає популярність у РФ: у Кремлі переглядають ставлення до символу вторгнення в УкраїнуЛітера Z втрачає популярність у РФ: у Кремлі переглядають ставлення до символу вторгнення в Україну
Байден не вважає, що Китай надсилатиме зброю РосіїБайден не вважає, що Китай надсилатиме зброю Росії
У Росії чергова смерть серед топменеджерів нафтогазових компанійУ Росії чергова смерть серед топменеджерів нафтогазових компаній
Последние новости
Подгружаем последние новости