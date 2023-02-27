Вторгнення Росії в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини – Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш Виступаючи на щорічній сесії Ради ООН з прав людини заявив, що агресія Росії проти України спровокувала масштабне порушення прав людини. Про це повідомляє The Guardian.

Генсек ООН закликав відновити Загальну декларацію прав людини через 75 років після її підписання.

За його словами, декларація зазнає нападів з усіх боків", вказуючи на війну Росії проти України та загрози правам людини через бідність, голод і кліматичні лиха.

"Деякі уряди відмовляються від декларації", – сказав очільник ООН , назвавши ігнорування зневаги до прав людини та їх ігнорування в усьому світі "тривожним дзвінком".

Гутерреш що "російське вторгнення в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини", які спостерігаються сьогодні у світі.

"Це викликало масові смерті, руйнування та переміщення", – додав він.