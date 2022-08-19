Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Одеси. Про це він повідомив у Twitter .

"Для мене дуже хвилююче бачити, як в Одесі знову вантажать зерно на корабель. Цей корабель також несе надію для найуразливіших людей та країн світу", - написав Гутерріш у Twitter .

Учора Генсек ООН зустрічався у Львові із президентом України Володимиром Зеленським.

Основними темами обговорення стали, зокрема, зернова угода, незаконна депортація українців на територію РФ та ядерний тероризм окупантів на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє прес-служба глави держави.