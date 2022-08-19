Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Одеси

Надлюдав за завантаженням українського зерна на черговий корабель, інформує ZN.ua.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Одеси
© Сайт президента України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Одеси. Про це він повідомив у Twitter.

"Для мене дуже хвилююче бачити, як в Одесі знову вантажать зерно на корабель. Цей корабель також несе надію для найуразливіших людей та країн світу", - написав Гутерріш у Twitter.

Учора Генсек ООН зустрічався у Львові із президентом України Володимиром Зеленським.

Основними темами обговорення стали, зокрема, зернова угода, незаконна депортація українців на територію РФ та ядерний тероризм окупантів на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє прес-служба глави держави.

У рамках зустрічі Зеленський домовився з Гутеррішем продовжувати активно та всебічно координувати з ООН ініціативу щодо експорту українського продовольства.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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