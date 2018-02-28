Чиновнику Запорожской ОГА сообщено о подозрении в нанесении ущерба на 93 млн грн

Директор департамента экологии и природных ресурсов находится под стражей.

Директору департамента экологии и природных ресурсов Запорожской областной государственной администрации сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и халатности, которые повлекли ущерб в размере более 93 млн гривен. Также подозрение сообщено директору частного предприятия-подрядчика, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении служебных лиц ООО "Техморгидрострой Николаев" по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на проведение работ по дноуглублению канала Молочного лимана, а также бездействия должностных лиц Департамента экологии Запорожской ОГА, в результате чего в сентябре 2017 года произошел замор рыбы", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что служебные лица николаевского предприятия, которое получило деньги запорожского местного бюджета в сумме 1 млн 303 тыс. 511 гривен, не выполнили дноуглубительные работы на соединительном канале, однако завладели указанными средствами путем подделки актов выполненных работ. Это привело к массовой гибели пеленгаса в количестве 60 тыс. 672 единиц и кефаль-сингиля в количестве 1 тыс. 272 единиц общей стоимостью 92 млн 16 тыс. 432 гривны.

Директору департамента экологии и природных ресурсов ЗОГА и руководителю предприятия-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 242, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 и ч.1 ст.366 УК Украины ("Нарушение правил охраны вод, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебная халатность, служебный подлог").

"Один подозреваемый находится под стражей, принимаются меры по возмещению вреда, причиненного государственным интересам. Обвинительный акт в отношении руководителя предприятия-подрядчика в марте текущего года планируется направить в суд", - информируют в областной прокуратуре.

Напомним, накануне прокуратура сообщила о подозрении бывшему исполнительному директору ГП "Артемсоль". Денис Фоменко подозревается в нанесении госпредприятию ущерба на общую сумму более 1,7 млн гривен