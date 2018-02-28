Высший совет магистратуры Румынии отказался уволить главу Управления по борьбе с коррупцией

Президент Румынии заявил, что доволен работой Управления по борьбе с коррупцией.

Высший совет магистратуры Румынии отклонил требование министра юстиции Тудорела Тоадера об увольнении главного прокурора национального Управления по борьбе с коррупцией Лауры Кодруцы Ковеси.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Учитывая общественный интерес, проявленный в связи с требованием министра юстиции об отзыве с должности главного прокурора Управления по борьбе с коррупцией Лауры Ковеси, ВСМ принял решение отклонить требование министра юстиции", - говорится в решении инстанции.

Также отмечается, что "мотивирующая часть решения будет обнародована в ближайшее время на официальном сайте Высшего совета магистратуры".

Сама Ковеси, которая присутствовала на заседании Высшего совета магистратуры, от комментариев отказалась.

Напомним, несколькими днями ранее министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер обратился к президенту Клаусу Йоханнису, а также в Высший совет магистратуры с требованием уволить главу антикоррупционного управления.

Президент Йоханнис заявил, что доволен работой Управления по борьбе с коррупцией и не видит оснований для увольнения Ковеси.