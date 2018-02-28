ЛаВРУН фюрера РФ: США готовят Европу к применению ядерного оружия против РоSSии

Глава МИД РФ обвинил США в блокировании выработки механизма контроля за выполнением конвенции о запрещении биологического оружия.

Лавров: США готовят Европу к применению ядерного оружия против РоSSии
Сергей Лавров
Фото: mid.ru

Военные США готовят неядерные страны НАТО к применению тактического ядерного оружия против РоSSии.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению, передает InfoResist.

"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против РоSSии", - заявил роSSийский министр.

Глава МИД РФ также обвинил США в том, что они блокируют выработку механизма контроля за выполнением конвенции о запрещении биологического оружия. "Нельзя забывать и об угрозе биологического оружия, способного по смертоносному воздействию превзойти все известные способы уничтожения человека. По-прежнему из-за позиции США остается заблокированной выработка верификационного механизма Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Надеюсь, наши американские коллеги осознают свою ответственность за выход из этого тупика", - сказал он.

Лавров также отметил, что необходимо как можно быстрее согласовать сбалансированную программу работы Конференции по разоружению.

"Исторический опыт подсказывает: даже в самые сложные периоды необходимо проявлять волю и ответственность, поступаться узконациональными интересами и давать консолидированный ответ на масштабные вызовы времени", - подчеркнул роSSийский министр.

Напомним, накануне лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что РоSSия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок.


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