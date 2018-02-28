"Секс-охотница" из расследования Навального попросила политического убежища в США

Настя Рыбка пообещала подробности о связи "наших уважаемых депутатов с Манафортом и Трампом".

Героиня расследования Алексея Навального о связях главы аппарата правительства РФ Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, во вторник, 27 февраля, обратилась к американским властям с просьбой о политическом убежище.

Информация об этом появилась в Instagram Рыбки, которая находится в таиландской тюрьме, передает Немецкая волна.

Ранее Настя Рыбка провела видеотрансляцию, в которой обратилась к американской прессе с предложением рассказать подробности о связи "наших уважаемых депутатов с Манафортом и Трампом". По словам Рыбки, раньше она не хотела выдавать эту информацию, но "сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть и очень надолго". "Если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь", - добавила она.

Ух, тут Настя Рыбка решила всех сдать. Не сомневаюсь, что все эти аудио/видео у нее есть (вообще, не думаю, что она на этой яхте выключала диктофон даже когда спала) pic.twitter.com/Uq4bCb33uR — Георгий Албуров (@alburov) 27 лютого 2018 р.

Настя Рыбка вместе с со своим "секс-тренером" Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и еще восемью россиянами была задержана в Таиланде 26 февраля за незаконную предпринимательскую деятельность - участие в организованных Лесли секс-тренингах. Сама Рыбка считает, что ее задержание инициировали роSSийские власти, и ее жизни угрожает опасность.

8 февраля Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии.

Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.