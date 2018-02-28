Порошенко ввел Луценко в состав Совета по вопросам судебной реформы

Президент утвердил 8 человек в персональном составе совета и вывел из него 7 человек.

Порошенко ввел Луценко в состав Совета по вопросам судебной реформы
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко ввел генерального прокурора Юрия Луценко в состав Совета по вопросам судебной реформы.

Об этом говорится в указе Президента №44 от 27 февраля.

Согласно указу, Порошенко ввел в состав Совета по вопросам судебной реформы 8 человек: специального советника генерального секретаря Совета Европы по Украине Режи Брийя (по согласию), председателя Верховного Суда Валентину Данишевскую (по согласию), руководителя проекта Европейского Союза "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)" Довидаса Виткаускаса (по согласию), депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Леонида Емеца (по согласию), председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислава Кравченко (по согласию), генпрокурора Юрия Луценко (по согласию), заместителя директора Отдела содействия развитию демократии и управления Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Даниэля Райана (по согласию), председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича (по согласию).

Также Порошенко утвердил 8 человек в персональном составе совета и вывел из него 7 человек.

Ранее сообщалось, что Порошенко назначил судьями КС Головатого и Лемака.


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