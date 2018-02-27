Суд оставил Труханова на должности мэра Одессы

Мэр Одессы заявил, что будет помогать следствию.

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Нromadske.ua.

В комментарии журналистам Труханов заявил, что после решения суда планирует вернуться в Одессу для выполнения своих обязанностей.

"Я думаю, что должен работать. В то же время досудебное следствие идет, и я думаю, что я буду помогать следствию. Это позволит мне реализовать те проекты, которые принесут пользу Одессе. Я считаю правильным решение, что избранный людьми человек должен работать", - сказал он.

Напомним, 15 февраля Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода "Краян", Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

САП заявила, что намерена обжаловать это решение, отстранить Труханова от должности и арестовать его имущество.