Суд оставил Труханова на должности мэра Одессы

Мэр Одессы заявил, что будет помогать следствию.

Суд оставил Труханова на должности мэра Одессы
Фото: Сергей Нужненко

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Нromadske.ua.

В комментарии журналистам Труханов заявил, что после решения суда планирует вернуться в Одессу для выполнения своих обязанностей.

"Я думаю, что должен работать. В то же время досудебное следствие идет, и я думаю, что я буду помогать следствию. Это позволит мне реализовать те проекты, которые принесут пользу Одессе. Я считаю правильным решение, что избранный людьми человек должен работать", - сказал он.

Напомним, 15 февраля Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода "Краян", Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

САП заявила, что намерена обжаловать это решение, отстранить Труханова от должности и арестовать его имущество.

26 февраля Апелляционный суд Киева отказал САП в просьбе ужесточить меру пресечения Труханову. Прокуроры просили арестовать его с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн, но суд оставил решение Соломенского райсуда Киева без изменений.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Суд арестовал имущество ТрухановаСуд арестовал имущество Труханова
CNN: Трамп может сместить генерала Макмастера с должности своего советникаCNN: Трамп может сместить генерала Макмастера с должности своего советника
Труханова пытались избить возле судаТруханова пытались избить возле суда
Суд отложил отстранение Труханова на 27 февраля из-за проблем с компьютеромСуд отложил отстранение Труханова на 27 февраля из-за проблем с компьютером
Швеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родинеШвеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родине
САП просит суд отстранить Труханова от должности мэра ОдессыСАП просит суд отстранить Труханова от должности мэра Одессы
Соломенский суд назвал неэтичным поведение детективов НАБУ по делу ТрухановаСоломенский суд назвал неэтичным поведение детективов НАБУ по делу Труханова
Мэр Одессы впервые с конца декабря пришел на работуМэр Одессы впервые с конца декабря пришел на работу
Труханова отпустили на порукиТруханова отпустили на поруки
Соломенский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела ТрухановаСоломенский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела Труханова
Последние новости
Подгружаем последние новости