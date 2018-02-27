Суд Львова оштрафовал военного комиссара за публикацию списков призывников

Сумма штрафа составила 5,1 тыс. гривен.

Суд Львова оштрафовал военного комиссара за публикацию списков призывников
Фото: goodvin.info

Суд Львова оштрафовал военного комиссара области Александра Тищенко на 5,1 тыс. гривен за публикацию фамилий лиц, уклоняющихся от призыва, в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В опубликованном 26 февраля постановлении Лычаковского райсуда сказано, что публикация имен уклонистов привела к нарушению прав призывников. Иск против Тищенко подало региональное представительство уполномоченного по правам человека в области.

"Военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним, что проявилось в том, что 22 ноября 2017 года на официальной странице Львовского областного военкомата в Facebook были опубликованы списки граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу и которые не явились в военный комиссариат", - говорится в постановлении суда.

Сам Тищенко на заседание дважды не явился, из-за чего судья решил рассматривать дело без него.

"Военного комиссара Львовской признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несоблюдение порядка защиты персональных данных), назначив ему минимальный штраф по этой статье в 5,1 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас и сроки призывов в в 2018 году.


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