Суд Львова оштрафовал военного комиссара за публикацию списков призывников
Сумма штрафа составила 5,1 тыс. гривен.
Суд Львова оштрафовал военного комиссара области Александра Тищенко на 5,1 тыс. гривен за публикацию фамилий лиц, уклоняющихся от призыва, в социальной сети Facebook.
Об этом сообщает Zaxid.net.
В опубликованном 26 февраля постановлении Лычаковского райсуда сказано, что публикация имен уклонистов привела к нарушению прав призывников. Иск против Тищенко подало региональное представительство уполномоченного по правам человека в области.
"Военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним, что проявилось в том, что 22 ноября 2017 года на официальной странице Львовского областного военкомата в Facebook были опубликованы списки граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу и которые не явились в военный комиссариат", - говорится в постановлении суда.
Сам Тищенко на заседание дважды не явился, из-за чего судья решил рассматривать дело без него.
"Военного комиссара Львовской признали виновным в нарушении ч. 4 ст. 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несоблюдение порядка защиты персональных данных), назначив ему минимальный штраф по этой статье в 5,1 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, 15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас и сроки призывов в в 2018 году.
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Политика
27.02.2018 15:29