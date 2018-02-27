Палата представителей Австралии приняла заявление к 85-летию Голодомора в Украине

Посольство Украины в Австралии и Союз украинских организаций Австралии поблагодарили австралийских парламентариев за инициирование заявления.

Палата представителей Австралии приняла заявление к 85-летию Голодомора в Украине
Фото: AliExpress

Палата представителей федерального парламента Австралии приняла заявление по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Заявление инициировали председатель парламентской группы дружбы Украина-Австралия, представитель правящей Либеральной партии Австралии Крис Крюзер и член парламента Стив Айрон.

"В результате этих действий (Голодомор 1932-33 годов в Украине - ред.) чрезвычайно пострадал украинский народ. Количество жертв было катастрофическим. По последним оценкам, из-за политики советского правительства погибли 7,4 миллиона людей. Очевидцы этого голода пытались рассказать свои истории миру. К сожалению, это зверство еще больше усложнилось систематическим сокрытием голода Советским Союзом", - отметил в своем выступлении Крис Крюзер.

В заявлении, в частности, отмечается, что австралийский парламент осуждает действия, направленные на разрушение национальных, культурных, религиозных и демократических устремлений украинского народа, которые были одним из самых страшных актов геноцида в истории; осуждает подобные акты проявлений расовой, этнической и религиозной ненависти в течение ХХ века; чтит память тех, кто погиб во время Голодомора, и присоединяется к австралийской украинской общине и международному сообществу в память об этом трагическом событии под лозунгом "Украина помнит - мир признает".

Депутаты австралийского парламента призывают помнить и продолжать изучение этих трагических страниц в истории человечества, чтобы такие трагедии не повторились в будущем.

Посольство Украины в Австралии и Союз украинских организаций Австралии выразили благодарность Крису Крюзеру и Стиву Айрону за инициирование заявления.

"В эти дни проходит четвертая годовщина оккупации Крыма и новейшего преступления против украинского народа. И нынешние действия роSSийского режима, и действия сталинского режима в годы Голодомора - это сознательное уничтожение украинского народа за его стремление самостоятельно определять свою судьбу. Союз украинских организаций Австралии и Всемирный Конресс Украинцев приветствуют заявление Криса Крюзера и Стива Айрона и благодарят за поддержку", - заявил глава СУОА Стефан Романив.

Напомним, ранее в феврале Президент Петр Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Интерпол начал розыск роSSийского публициста, который скрывается в УкраинеИнтерпол начал розыск роSSийского публициста, который скрывается в Украине
В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"В Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс"
В Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по УкраинеВ Мининформполитики назвали манипулятивным отчет Amnesty по Украине
Минюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей УкраинеМинюст создал штабы по взысканию алиментов с должников по всей Украине
Гриневич опровергла заявление премьера Венгрии о переговорах по закону об образованииГриневич опровергла заявление премьера Венгрии о переговорах по закону об образовании
Reuters: закупка угля в США помогла Украине заручиться расположением Белого домаReuters: закупка угля в США помогла Украине заручиться расположением Белого дома
В Румынии верхняя палата парламента одобрила запрет на пластиковые пакеты с ручкамиВ Румынии верхняя палата парламента одобрила запрет на пластиковые пакеты с ручками
ЛаВРУН фюрера РФ: происходящее в Украине - следствие действий НАТОЛаВРУН фюрера РФ: происходящее в Украине - следствие действий НАТО
Генерал НАТО о поставках "Джавелин": Почему бы Украине не производить свои ракеты?Генерал НАТО о поставках "Джавелин": Почему бы Украине не производить свои ракеты?
РоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении РоссотрудничестваРоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении Россотрудничества
Последние новости
Подгружаем последние новости