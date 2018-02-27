"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных

Эдуард Голенко мешал Александру Захарченко зарабатывать на угле.

22 работника "министерства угля и энергетики ДНР" задержаны по подозрению "в хищении денежных средств на сумму свыше ста миллионов рублей".

Об этом сообщает пресс-служба " МВД ДНР".

"Установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР", - говорится в заявлении.

Напомним, об аресте "министра" Эдуарда Голенко 22 февраля сообщал пропагандист, обиженный режимом "ДНР", Константин Долгов.

"Этого вам никто не расскажет. Сегодня в 4 утра людьми Дикого (глава МВД ДНР) арестован министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко. Арест санкционировали глава ДНР Захарченко и его "кошелёк", вице-премьер по экономике Тимофеев (он же - "Ташкент")", - написал Долгов.

По его информации, Голенко якобы предлагал создать "госпредприятие" по продаже угля потребителям без посредников.

"Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру - торговый дом "Уголь Донбасса" - для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема. На место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека - Сосновского. Пикантности ситуации придаёт тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело", - сообщал Долгов.