"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных

Эдуард Голенко мешал Александру Захарченко зарабатывать на угле.

В "ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
Эдуард Голенко
Фото: gorlovka-tv.ru

22 работника "министерства угля и энергетики ДНР" задержаны по подозрению "в хищении денежных средств на сумму свыше ста миллионов рублей".

Об этом сообщает пресс-служба "МВД ДНР".

"Установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР", - говорится в заявлении.

Напомним, об аресте "министра" Эдуарда Голенко 22 февраля сообщал пропагандист, обиженный режимом "ДНР", Константин Долгов.

"Этого вам никто не расскажет. Сегодня в 4 утра людьми Дикого (глава МВД ДНР) арестован министр угля и энергетики ДНР Эдуард Голенко. Арест санкционировали глава ДНР Захарченко и его "кошелёк", вице-премьер по экономике Тимофеев (он же - "Ташкент")", - написал Долгов.

По его информации, Голенко якобы предлагал создать "госпредприятие" по продаже угля потребителям без посредников.

"Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру - торговый дом "Уголь Донбасса" - для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема. На место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека - Сосновского. Пикантности ситуации придаёт тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело", - сообщал Долгов.

Игорь Сосновский - бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. По данным роSSийских СМИ, Сосновский имеет угольный бизнес на востоке Украины, в связи с чем контактировал с ныне убитым главой "Оплота" Евгением Жилиным.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
В Петербурге задержали активиста с флагом УкраиныВ Петербурге задержали активиста с флагом Украины
Пограничники задержали двух боевиков "Оплота" за суткиПограничники задержали двух боевиков "Оплота" за сутки
В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания ГенштабаВ Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба
В рамках дела о коррупции задержали главу центробанка ЛатвииВ рамках дела о коррупции задержали главу центробанка Латвии
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Заммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взяткиЗаммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взятки
Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"Пограничники задержали заммэра Одессы Вугельмана в "Борисполе"
Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"Труханова задержали в аэропорту "Борисполь"
МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
Пограничники задержали двух сотрудников МВД ПриднестровьяПограничники задержали двух сотрудников МВД Приднестровья
Последние новости
Подгружаем последние новости