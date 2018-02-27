В Ужгороде второй раз за месяц подожгли офис Общества венгерской культуры

В помещении выгорели мебель и имущество на площади 25 квадратных метров.

В Ужгороде второй раз за месяц подожгли офис Общества венгерской культуры
Фото: facebook.com/zk.npu

В ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар.

Госслужба по ЧС Закарпатской области сообщает, что огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров.

"Сегодня в 3:00 ночи в городе Ужгород по адресу Православная Набережная, 5 в доме Общества венгерской культуры Закарпатья возник пожар. В 3:50 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Сейчас причина пожара устанавливается", - сказано в сообщении.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах".

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.


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