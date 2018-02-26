Минобразования прокомментировало ситуацию в НМУ им. Богомольца

Забастовка устроена "административным путем", считает министерство.

Министерство образования и науки считает недопустимым срыв образовательного процесса, устроенный "административным путем" в Национальном медицинском университете имени Богомольца (подчиняется Минздраву).

"Так, сегодня студенты НМУ имени Богомольца заявили, что, придя на пары в университет, вместо учебы "увидели закрытые корпуса с цепями и растерянных преподавателей". В результате, даже те студенты, которые хотели учиться, не смогли получить соответствующие услуги от заведения. Студенты также заявили, что "сама забастовка была объявлена без учета мнения как студенческого коллектива, так и коллектива работников", - сообщается на сайте Минобразования.

Министерство подчеркивает, что для студентов, желающих учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса. Студенты не могут и не должны страдать от каких конфликтов, в частности управленческих.

Минобразования также напоминает, что статья 44 Конституции Украины четко говорит о том, что "никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке".

Министерство обратилось к руководству НМУ имени Богомольца с требованием выполнить свои обязанности и восстановить образовательный процесс, создав условия для обучения тех студентов, желающих учиться.

Напомним, конфликт между Минздравом и НМУ имени Богомольца вылился в публичную плоскость 20 февраля, когда ректора отстранили за срыв лицензионного экзамена "КРОК 1. Стоматология".

26 февраля университет объявил забастовку из-за отстранения Екатерины Амосовой.