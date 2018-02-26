Минобразования прокомментировало ситуацию в НМУ им. Богомольца

Забастовка устроена "административным путем", считает министерство.

Минобразования прокомментировало ситуацию в НМУ им. Богомольца
Фото: facebook/Уляна Супрун

Министерство образования и науки считает недопустимым срыв образовательного процесса, устроенный "административным путем" в Национальном медицинском университете имени Богомольца (подчиняется Минздраву).

"Так, сегодня студенты НМУ имени Богомольца заявили, что, придя на пары в университет, вместо учебы "увидели закрытые корпуса с цепями и растерянных преподавателей". В результате, даже те студенты, которые хотели учиться, не смогли получить соответствующие услуги от заведения. Студенты также заявили, что "сама забастовка была объявлена без учета мнения как студенческого коллектива, так и коллектива работников", - сообщается на сайте Минобразования.

Министерство подчеркивает, что для студентов, желающих учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса. Студенты не могут и не должны страдать от каких конфликтов, в частности управленческих.

Минобразования также напоминает, что статья 44 Конституции Украины четко говорит о том, что "никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке".

Министерство обратилось к руководству НМУ имени Богомольца с требованием выполнить свои обязанности и восстановить образовательный процесс, создав условия для обучения тех студентов, желающих учиться.

Напомним, конфликт между Минздравом и НМУ имени Богомольца вылился в публичную плоскость 20 февраля, когда ректора отстранили за срыв лицензионного экзамена "КРОК 1. Стоматология".

26 февраля университет объявил забастовку из-за отстранения Екатерины Амосовой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
НМУ им. Богомольца объявил забастовкуНМУ им. Богомольца объявил забастовку
Минобразования договорилось о бесплатном пользовании польской системой по выявлению плагиата для вузов на 5 летМинобразования договорилось о бесплатном пользовании польской системой по выявлению плагиата для вузов на 5 лет
Венгрия перекручивает ситуацию с законом "Об образовании", - ГриневичВенгрия перекручивает ситуацию с законом "Об образовании", - Гриневич
Ректора медуниверситета им. Богомольца Амосову отстранили из-за срыва экзамена студентов-стоматологовРектора медуниверситета им. Богомольца Амосову отстранили из-за срыва экзамена студентов-стоматологов
РоSSия в любой момент может обострить ситуацию в Украине, - ПорошенкоРоSSия в любой момент может обострить ситуацию в Украине, - Порошенко
ГПУ пояснила ситуацию с ГужвойГПУ пояснила ситуацию с Гужвой
Минобразования готовит законодательную базу для дуального обученияМинобразования готовит законодательную базу для дуального обучения
Порошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на ДонбассеПорошенко обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе
Фюрер РФ обсудил с Назарбаевым ситуацию в УкраинеФюрер РФ обсудил с Назарбаевым ситуацию в Украине
Тиллерсон обсудит ситуацию в Украине с лидерами европейсикх странТиллерсон обсудит ситуацию в Украине с лидерами европейсикх стран
Последние новости
Подгружаем последние новости