НМУ им. Богомольца объявил забастовку

Руководство вуза заблокировало учебный процесс из-за конфликта с Минздравом.

?НМУ им. Богомольца объявил забастовку
Фото: facebook/Уляна Супрун

Национальный медицинский университет имени Богомольца объявил забастовку из-за отстранения ректора Екатерины Амосовой и назначения исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

Фото: facebook.com/moz.uk

На сайте университета говорится, будто бы руководство Минздрава систематически заставляло вуз "осуществлять растрату бюджетных средств в особо крупном размере в обход предусмотренных законом обязательных тендерных процедур". Когда Амосова отказалась, "карательная комиссия" Минздрава отстранила ее и назначила временщика.

"Непрозрачное, лишенное мотивации назначение Минздравом по своему усмотрению на время работы карательной комиссии исполняющего обязанности ректора, который не имеет никакого отношения к Ученому совету университета является дерзким игнорированием мнения трудового коллектива вуза. Это демонстрация абсолютного пренебрежения руководством Минздрава законодательства Украины, гарантирующего самоуправление и независимость вузов и всех его работников", - говорится в заявлении вуза.

С 26 февраля там прекращен учебный и научный процесс. Работают только клиники, где лечатся пациенты.

Руководство НМУ требует отставки и.о. министра Ульяны Супрун и ее заместителей и возвращения на должность ректора Екатерины Амосовой.

Министерство здравоохранения в свою очередь призвало студентов и преподавательский состав университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс.

"Минздрав Украины с уважением относится к принципу университетской автономии и праву на мирные собрания. В то же время отмечаем, что основная задача медицинского университета - подготовить квалифицированного врача, ведь от его знаний и умений будет зависеть здоровье и жизнь пациентов. Подчеркиваем необходимость продолжения учебы и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться "КРОК 3" для врачей-интернов", - сказано в заявлении Минздрава.

Ульяна Супрун считает, что забастовка НМУ - это целенаправленный саботаж руководства вуза из-за страха потерять власть и нездоровых представлений о собственных полномочиях.

"Это не забастовка студентов и преподавателей - это саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ. Прошу не путать два кардинально разные явления - самоорганизованное студенческое движение и спущенную сверху инициативу срыва учебного процесса, в заложниках которой оказались тысячи будущих врачей", - написала она в фейсбуке.

Напомним, конфликт между Минздравом и НМУ имени Богомольца вылился в публичную плоскость 20 февраля, когда ректора отстранили за срыв лицензионного экзамена "КРОК 1. Стоматология".


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