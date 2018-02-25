Супрун позволила мочить пробу Манту

При этом она предупредила, что Манту не стоит тереть или царапать.

Супрун позволила мочить пробу Манту
Фото: riaami.ru

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так", - заявила она.

Супрун подчеркнула, что вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту, так как инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает. В рекомендациях западных организаций, таких как CDC, нет никаких ограничений на этот счет.

При этом она предупредила, что Манту не стоит тереть или царапать.

Туберкулинодиагностика, или реакция Манту - иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.

Вероятно, миф о недопустимости контакта проб Манту с водой сохранился со времен применения пробы Пирке, которую действительно нельзя было мочить, так как ее наносили на кожу, предварительно поцарапанную скарификатором.

Напомним, в Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс".


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