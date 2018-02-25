Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии
Перемирие используют для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых.
Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. В документе, который поддержали все 15 стран Совбеза, включая РоSSию, содержится призыв к 30-дневному перемирию для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских, нуждающихся в медпомощи.
Об этом пишет Reuters.
Резолюция принята на фоне эскалации в Восточной Гуте - пригороде Дамаска. С 4 февраля сирийское правительство и его союзники активизировали наступательную операцию против удерживаемой оппозицией Восточной Гуты. На этой неделе по жилым районам осажденной Восточной Гуты сирийские власти нанесли десятки воздушных и сотни наземных ударов. Разрушены многие дома и здания больниц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что за неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.
Голосование за эту резолюцию должно было состояться еще 22 февраля, но постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не поддержит его. Поскольку РоSSия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию Совбеза ООН, его глава перенес заседание по этому вопросу.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель после этого направили совместное письмо президенту Рф Владимиру Путину с просьбой одобрить резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии.
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