Украина выполнила менее половины обязательств по СА на 2017 год

Показатель ВР - 30%, Кабмина - 42%.

Украина в 2017 году сделала лишь 41% от запланированного по имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом .

"Верховная Рада Украина выполнила свои интеграционные обязательства на 30%, Кабинет министров - на 42%, другие органы исполнительной власти - на 50%. Это значит, что в целом Украина продвинулась на 41%", - сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции, передает "Интерфакс-Украина".

При этом среди ключевых заданий Украины по евроинтеграции на 2018 год она назвала транспортную сферу, таможню и систему здравоохранения. В частности, в таможенной сфере вице-премьер отметила необходимость создания в текущем году института уполномоченного экономического оператора.

"В 2018 году будем утверждать обновленные дополнения к соглашению [об ассоциации с ЕС]", - добавила Климпуш-Цинцадзе, отметив, что в нынешнем году Украина намерена утвердить с ЕС "дорожные карты" в отношении согласования законодательства в сфере услуг.

Отчет о выполнении Украиной своих обязательств доступен на сайте правительства.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Петр Порошенко говорил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имплементировано только на 15%.

1 сентября 2017 года соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу в полном объеме после ратификации документа последней страной-членом Евросоюза .

Большая часть СА действовала ранее - соглашение частично вступило в силу с 1 сентября 2014 года, а ее торговая часть временно применяется с 1 января 2016 года.

Согласно документу, до 2025 года Украина должна имплементировать около 350 актов европейского законодательства.