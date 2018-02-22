Бизнес-империя Евгения Пригожина начиналась скромно: со стендов с хот-догами на улицах Санкт-Петербурга в 1990 году.

«Мы делали гочицу у меня дома», — как-то вспоминал роSSийский олигарх.

Впоследствии он открыл ряд дорогих ресторанов, среди которых и один плавучий под названием «New Island», который стал излюбленным местом для другого выходца из Санкт-Петербурга — Владимира Путина. Затем он получил выгодные государственные контракты. Со временем деятельность Пригожина вышла за пределы кухни и начала включать управление армией онлайн-троллей и роSSийскими наемниками.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что приближонность с роSSийский президентом принесла миллиардеру прозвище «повар Путина».

16 февраля США обвинили Пригожина, три его компании и 12 сотрудников во вмешательстве во внутренние американские дела, в частности в президентские выборы в 2016 году. Спецпредставитель Департамента юстиции Роберт Мюллер утверждает, что «фабрика троллей» роSSийского миллиардера вела информационную войну с целью распространить «недоверие к кандидатам и политической системе в целом».

Пригожин, который уже был под санкциями США за обустройство военных баз для войны против Украины, похоже, не очень тревожится из-за новых американских обвинений.

Трансформация этого продавца хот-догов хорошо иллюстрирует, как можно достичь успеха в современной РоSSии. В 2000 году, вскоре после избрания президентом Путин принимал тогдашнего премьер-министра Японии Яшихиро Мори в ресторане «New Island», где Пригожин лично обслуживал влиятельных гостей.

«Владимир Путин видел, как я построил свой бизнес из ничего. Он видел, как я не стеснялся подносить тарелки двум коронованным головам», — говорил олигарх.

В 2002 году Путин привел на обед в «New Island» президента США Джорджа Буша-младшего, а потом отпраздновал в этом же ресторане свой день рождения. Услужливость Пригожина окупилась в форме получения государственных контрактов на обеспечение питанием школ, больниц и армии.

«Это ключевое различие между историями успеха в кино и в РоSSии. Парень ничего не изобрел, не нашел спрятанный клад, не выиграл на Олимпиаде. Он получил свою награду благодаря тому, что хорошо служил президенту», — подчеркнул роSSийский оппозиционер Алексей Навальный.

«Антикоррупционный фонд» оппозиционера обнаружил, что активы Пригожина включают частный самолет, 37-метровую яхту, дорогую недвижимость в Санкт-Петербурге и на побережье Черного моря.

Однако, Пригожин прославился далеко не кулинарным мастерством, а как лицо, которое барло участие в тайных усилиях Кремля по подавлению политической оппозиции дома и на Западе. Он получил влияние через организацию под названием «Агентство интернет-исследований», которая была открыта в Санкт-Петербурге в 2013 году. Активность так называемой «фабрики троллей» стала заметной с началом войны в Украине. Документы, похищенные роSSийской группой хакеров, указывают на то, какие инструкции получали проплаченные комментаторы для атак на иностранные СМИ . Параллельно ресторатор подготовил еще одно «вкусное блюдо» для роSSийского государства — частную военную компанию под названием «Вагнер». Бывшие роSSийские солдаты, патриотические авантюристы и финансово неблагополучные добровольцы начали службу под командованием бывшего командира спецназа Дмитрия Уткина, который также под американскими санкциями за свою роль.

Группа «Вангнер» воевала против Украины, а затем изменила свою ориентацию на Сирию после того, как РоSSия вторглась в ближневосточную страну в 2015 году.

Как «фабрика троллей», так и наемники Пригожина дали Кремлю важные инструменты в привлекательной форме. Эти лояльные и послушные силы смогли действовать там, где официальные структуры не могли. И при этом они дали властям РоSSии возможность отрицать причастность. Министерство обороны РФ отрицает существования группы «Вагнер», хотя Уткин был на приеме у Путина в 2016 году. Похожим образом, Кремль отвергает связь с «троллями», но он отплатил Пригожину государственными контрактами на миллиарды рублей.