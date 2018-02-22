"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна

семья_сепаратистов

Семья сепаратистов, которые голосовали на референдуме за отсоединение от Украины, проживающие в Макеевке, в недоумении, почему Украина прекратила соцвыплаты. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает Час Пик.

Также они уверяют, что они никакие не сепаратисты, но тем не менее называют украинских военнослужащих фашистами.

По словам супружеской пары, в так называемой "ДНР" они могут высказать свою точку зрения, а в Украине за инакомыслие могут расстрелять "фашисты". 

Также они расказали, что во время вооруженного конфликта у них родился ребенок, который в результате получил свидетельство о рождении так называемой "ДНР", в чем они благодарны Путину.


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