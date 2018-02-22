"Мы добровольно отсоединились": Семья сепаратистов уверена, что Украина им должна
Семья сепаратистов, которые голосовали на референдуме за отсоединение от Украины, проживающие в Макеевке, в недоумении, почему Украина прекратила соцвыплаты. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает Час Пик.
Также они уверяют, что они никакие не сепаратисты, но тем не менее называют украинских военнослужащих фашистами.
По словам супружеской пары, в так называемой "ДНР" они могут высказать свою точку зрения, а в Украине за инакомыслие могут расстрелять "фашисты".
Также они расказали, что во время вооруженного конфликта у них родился ребенок, который в результате получил свидетельство о рождении так называемой "ДНР", в чем они благодарны Путину.
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