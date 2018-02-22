Апелляционный суд отменил решение об аресте Дыминского, - адвокат

"Закрытие уголовного производства и опровержения подозрения водителю Андрею Борщу признано необоснованным".

Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте объявленного в Украине в розыск бизнесмена и президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского .

Об этом сообщил его адвокат Николай Лысый.

"19 февраля 2018 года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Диминскому П. П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал он в Facebook.

По данным адвоката, "закрытие уголовного производства и опровержения подозрения водителю Андрею Борщу признано необоснованным", а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.

Напомним, Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря. В ходе следствия было установлено, что именно он, а не его охранник, спровоцировал ДТП, в котором погибла жительница Львовской области. Авария произошла 18 августа на трассе Львов-Краковец. "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

22 августа Дыминский улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который был взят под стражу, а позже переведен под домашний арест. В то же время родственники погибшей настаивали, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.