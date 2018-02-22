Комитет министров Совет Европы утвердил план действий для Украины с бюджетом €29,5 млн

Документ должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации Украины с и ЕС

Комитет министров Совет Европы утвердил план действий для Украины с бюджетом €29,5 млн
Фото: xsport.ua

Комитет министров Совета Европы утвердил план действий для Украины с бюджетом в 29,5 млн евро на 2018-2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при Совете Европы в Фейсбуке.

Согласно сообщению, план является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на четыре года. Ключевыми партнерами с украинской стороны выступают центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро. В финансировании уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Отмечается, что по инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Павел Климкин поблагодарил Совет Европы за это решение и отметил, что принятый документ является "настоящей синергией в евроинтеграции".

"Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 годы. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия. Это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС", - написал он в своем Twitter.

Напомним, в декабре прошлого года спецкомитет Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма утвердил отчет взаимной оценки Украины.


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