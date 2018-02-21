В поджоге офиса венгерской общины в Ужгороде подозреваются два польских радикала

Им заочно предъявят подозрение и объявят в розыск.

Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания Союза закарпатских венгров, который произошел 4 февраля в Ужгороде, могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща.

Фото: polukr.net

Об этом говорится в постановлении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 15 февраля. В суд обратился следователь, который ведет дело, с просьбой разрешить доступ к информации по мобильному номеру, который использовали поляки в Украине.

Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".

"Установлено, как иностранцы приехали на Закарпатье (через ООО «Ужгород» на словацко-украинской границе), где поселились (хостел по ул. Толстого в Ужгороде), какими телефонами пользовались для координации действий. - Иностранцы совершили две попытки поджога. Первая - в 1:00 ночи 4 февраля с фото- и видеофиксацией для отчета", - цитирует ZIK председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Поскольку последствия первого поджога показались полякам незначительными, в 4:08. они совершили еще одну попытку поджога, купив перед тем на одной из АЗС бензин в пластиковой таре. Утром рейсовым автобусом иностранцы выехали из Украины через тот же пункт пропуска. Иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в розыск.