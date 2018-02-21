Стрелка, ранившего полицейского у Соломенского суда, отправили под домашний арест

Апелляционный суд ужесточил меру пресечения Александру Федорченко.

Стрелка, ранившего полицейского у Соломенского суда, отправили под домашний арест
Фото: facebook.com/Vyzvolennia.Ukr

Апелляционный суд Киева ужесточил меру пресечения бывшему бойцу добровольческого батальона "Донбасс" Александру Федорченко (позывной "Брест"), который ранил полицейского у Соломенского районного суда Киева.

Об этом сообщает в фейсбуке движения "Освобождение", членом которого является подсудимый.

"Коллегия судей в составе Масенко Дениса, Присяжнюка Олега и Паленика Игоря Апелляционного суда Киева изменила меру пресечения активисту движения "Освобождение" Александру Федорченко, позывной "Брест", со взятия на поруки на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Напомним, что драка между националистами и полицией произошла 15 февраля, когда в Соломенском райсуде Киева избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает один из лидеров движения "Освобождение" Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Шевченковский суд отпустила Федорченко на поруки народных депутатов.

После этого глава МВД Арсен Аваков потребовал от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия суда, а от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. Также Аваков пригрозил снять охрану с судов и выполнил эту угрозу в отношении Шевченковского суда. Позже в МВД заявили, что охрана не снималась, а проводилась замена караула.


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