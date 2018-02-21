Стрелка, ранившего полицейского у Соломенского суда, отправили под домашний арест

Апелляционный суд ужесточил меру пресечения Александру Федорченко.

Апелляционный суд Киева ужесточил меру пресечения бывшему бойцу добровольческого батальона "Донбасс" Александру Федорченко (позывной "Брест"), который ранил полицейского у Соломенского районного суда Киева .

Об этом сообщает в фейсбуке движения "Освобождение", членом которого является подсудимый.

"Коллегия судей в составе Масенко Дениса, Присяжнюка Олега и Паленика Игоря Апелляционного суда Киева изменила меру пресечения активисту движения "Освобождение" Александру Федорченко, позывной "Брест", со взятия на поруки на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Напомним, что драка между националистами и полицией произошла 15 февраля, когда в Соломенском райсуде Киева избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает один из лидеров движения "Освобождение" Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Шевченковский суд отпустила Федорченко на поруки народных депутатов.