Стрелка, ранившего полицейского у Соломенского суда, отправили под домашний арест
Апелляционный суд ужесточил меру пресечения Александру Федорченко.
Апелляционный суд Киева ужесточил меру пресечения бывшему бойцу добровольческого батальона "Донбасс" Александру Федорченко (позывной "Брест"), который ранил полицейского у Соломенского районного суда Киева.
Об этом сообщает в фейсбуке движения "Освобождение", членом которого является подсудимый.
"Коллегия судей в составе Масенко Дениса, Присяжнюка Олега и Паленика Игоря Апелляционного суда Киева изменила меру пресечения активисту движения "Освобождение" Александру Федорченко, позывной "Брест", со взятия на поруки на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.
Напомним, что драка между националистами и полицией произошла 15 февраля, когда в Соломенском райсуде Киева избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает один из лидеров движения "Освобождение" Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.
Шевченковский суд отпустила Федорченко на поруки народных депутатов.
После этого глава МВД Арсен Аваков потребовал от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия суда, а от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. Также Аваков пригрозил снять охрану с судов и выполнил эту угрозу в отношении Шевченковского суда. Позже в МВД заявили, что охрана не снималась, а проводилась замена караула.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.02.2018 10:58
21.02.2018 11:03