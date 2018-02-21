В 2017 потратили половину конфискованных "денег Януковича", - Госказначейство
8 млрд гривен из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018.
В 2017 году было потрачено около 14 с 29,5 миллиардов гривен, которые поступили в государственный бюджет в результате конфискации счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает LIGA.net.
"Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд гривен, из них в госбюджет прошлого года вот внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовало 14 млрд гривен этих денег", - сообщила Слюз.
По ее словам, 8 млрд грн из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили.
Других поступлений по итогам расследований правоохранительных органов в 2017 году Госказначейство не фиксировало, отметила Слюз.
Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera обнародовала 95-страничный текст решения Краматорского районного суда о спецконфискации от 28 марта 2017 года, который был засекречен как содержащий государственную тайну.
Также сообщалось, что Генпрокуратура планирует конфисковать в бюджет еще 3 млрд гривен незаконно выведенных средств.
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Политика
21.02.2018 05:27