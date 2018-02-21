В 2017 потратили половину конфискованных "денег Януковича", - Госказначейство

8 млрд гривен из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018.

В 2017 году было потрачено около 14 с 29,5 миллиардов гривен, которые поступили в государственный бюджет в результате конфискации счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает LIGA.net.

"Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд гривен, из них в госбюджет прошлого года вот внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовало 14 млрд гривен этих денег", - сообщила Слюз.

По ее словам, 8 млрд грн из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили.

Других поступлений по итогам расследований правоохранительных органов в 2017 году Госказначейство не фиксировало, отметила Слюз.

Напомним, 10 января 2018 года Al Jazeera обнародовала 95-страничный текст решения Краматорского районного суда о спецконфискации от 28 марта 2017 года, который был засекречен как содержащий государственную тайну.

Также сообщалось, что Генпрокуратура планирует конфисковать в бюджет еще 3 млрд гривен незаконно выведенных средств.