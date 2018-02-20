Украина провалила программу помощи Евросоюза на 29,2 млн евро

Фискальная служба не смогла модернизировать пункты пропуска.

Украина провалила программу помощи Евросоюза на 29,2 млн евро
Фото: acc.cv.ua

Европейский Союз свернул программу помощи Украине, в рамках которой он был готов выделить 29,2 млн евро на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей, пишет Reuters.

"После оценки ситуации мы пришли к выводу, что проекты вовремя завершены не могут быть. В настоящее время шесть проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются", - сообщил агентству представитель ЕС.

Между тем один из высокопоставленных европейских дипломатов, который работает с Украиной, сказал: "Есть определенная усталость от Украины. Люди раздражены промедлением с реформами, особенно в плане коррупции. Все заглохло". В то же время он заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.

В июле 2015 года ГФС наняла компанию "Энергомонтажвентиляция" для реконструкции первых пунктов пропуска - "Красноильск" и "Дьяковцы", но уже в марте 2016 года в Евросоюзе начали бить тревогу из-за задержки работ. По утверждению подрядчика, на сегодня работы выполнены на 80-85%. На других пунктах пропуска - "Устилуг", "Рава-Русская", "Лужанка", "Ужгород", "Вилок" - не сделано почти ничего.

На конец 2017 года ни один из шести проектов КПП не был завершен, хотя ЕС предоставил на эти цели 29,2 млн евро. В Государственной фискальной службе Украины заявили изданию, что задержки связаны со структурными изменениями в самой службе, а также длительностью тендерных процедур.

С мая 2015 года до февраля 2017 года председателем ГФС был Роман Насиров.

Напомним, что в прошлом году глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обвинил подрядчиков ГФС в краже грантовых денег от Евросоюза на модернизацию пунктов пропуска.


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