Прокуратура отправила под суд фигуранта "дела 2 мая" Мефедова

Его товарища Долженкова уже судят в Николаеве.

Прокуратура Одесской области передала в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт против фигуранта "дела 2 мая" гражданина М. (Евгений Мефедов). Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Его обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков в 2014 году, а также в умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ Украины и свержению конституционного строя.

Обвиняемый Мефедов находится под стражей в СИЗО .

Напомним, 18 сентября 2017 года Мефедов вместе с группой из двух десятков одесских "антимайдановцев" был оправдан по делу об организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы (в части событий на Греческой площади).

Мефедова сразу же задержали повторно по новому подозрению.

Вместе с ним был задержан Сергей Долженков (Капитан Какао), его отправили под суд в начале 2018 года. Долженкова обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), частью 2 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 294 ("Приготовление к массовым беспорядкам") Уголовного кодекса Украины и судят в Центральном районном суде Николаева.