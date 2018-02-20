В Жованке в результате обстрела сгорел жилой дом

Никто из жителей не пострадал.

В Жованке в результате обстрела сгорел жилой дом
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

В Жованке Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков сгорел жилой дом.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Как доложил мне глава ВГА Зайцево Владимир Веселкин, рашисты стреляли трассирующими пулями из крупнокалиберного пулемета, намеренно целясь по жилым домам", - написал он.

Когда здание загорелось, местные жители пытались самостоятельно потушить огонь до приезда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, но спасти дом им не удалось.

"К счастью, никто из людей не пострадал", - добавил Жебривский.

Напомним, ранее Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа через уже готовый газопровод жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района.


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