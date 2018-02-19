Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева

В субботу этот суд отпустил из СИЗО человека, ранившего сотрудника полиции.

Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд Киева в понедельник остался без охраны.

Об этом на заседании Высшего совета правосудия сообщил председатель ВСП Игорь Бенедисюк.

"19 февраля 2018 года с утра примерно в 9:30 бойцы Национальной гвардии, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского суда Киева без уведомления причин такого поступка. Таким образом, Шевченковский районный суд остался без охраны. Руководство Шевченковского районного суда не было уведомлено о снятии охраны, а также о причинах и сроках, в течение которых охрана помещения суда не будет осуществляться", - зачитал он письмо из Шевченковского райсуда.

Напомним, что сегодня утром министр внутренних дел Арсен Аваков выразил возмущение мягкой мерой пресечения для Александра Федорченко, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда. Он считает, что его нельзя было отпускать на поруки народных депутатов, и пригрозил снять охрану с судов.

15 февраля возле Соломенского районного суда, где избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла драка между националистами и полицией. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает поручивший за него нардеп Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

17 февраля Шевченковский районный суд Киева отпустил Федорченко на поруки Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко (все трое - "Самопомощь") и Владимира Парасюка (внефракционный).


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