Гройсман назначил нового пресс-секретаря

Ранее Василий Рябчук занимал должность советника премьера.

Премьер-министр Владимир Гройсман назначил своим пресс-секретарем бывшего шеф-редактора телеканала "Еспресо" Василия Рябчука.

Об этом Рябчук написал на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, он начал работать пресс-секретарем Гройсмана с 19 февраля. Ранее Рябчук занимал должность советника премьера.

Ранее Рябчук также работал на "5 канале", "Inter TV-Channel", "ТРК "Украина" и телеканале "1+1". Высшее образование он получил в Волынском государственном университете им. Леси Украинки, где изучал практическую психологию.

Напомним, в июле прошлого года пресс-секретарь Гройсмана и руководитель Департамента информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Дмитрий Столярчук покинул свой пост. С того времени пресс-секретарем Гройсмана был Александр Мельничук.