Гройсман назначил нового пресс-секретаря
Ранее Василий Рябчук занимал должность советника премьера.
Премьер-министр Владимир Гройсман назначил своим пресс-секретарем бывшего шеф-редактора телеканала "Еспресо" Василия Рябчука.
Об этом Рябчук написал на своей странице в Фейсбуке.
Согласно сообщению, он начал работать пресс-секретарем Гройсмана с 19 февраля. Ранее Рябчук занимал должность советника премьера.
Ранее Рябчук также работал на "5 канале", "Inter TV-Channel", "ТРК "Украина" и телеканале "1+1". Высшее образование он получил в Волынском государственном университете им. Леси Украинки, где изучал практическую психологию.
Напомним, в июле прошлого года пресс-секретарь Гройсмана и руководитель Департамента информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Дмитрий Столярчук покинул свой пост. С того времени пресс-секретарем Гройсмана был Александр Мельничук.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.02.2018 13:07
19.02.2018 13:22