Украина заняла третье место в Европе по количеству случаев заболевания корью
На втором и третьем месте - Румыния и Италия.
В 2017 году Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по количеству случаев заболевания корью. Первое и второе места заняли Румыния и Италия соответственно.
Об этом пишет Deutsche Welle.
От кори в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по здравоохранению в понедельник, 19 февраля.
Всего в прошлом году было зарегистрировано 21315 случаев кори, по сравнению с 5273 случаями в прошлом году.
"Каждый новый человек, заболевший корью в Европе, напоминает нам, что непривитые дети и взрослые, независимо от места проживания, ставят под угрозу людей, которые не имеют возможности получить вакцинацию", - заявила директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якаб.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Румынии - 5562, Италии - 5006 и Украине - 4 767. По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью.
В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации и недостаток вакцин.
Высокий уровень заболеваемости корью 2017 году также был зафиксирован в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, РоSSии, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании и т.д.
Напомним, в феврале в Закарпатской области был зафиксирован пятый летальный случай кори с начала 2018 года. В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 5 умерли.
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