Украина заняла третье место в Европе по количеству случаев заболевания корью

На втором и третьем месте - Румыния и Италия.

В 2017 году Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по количеству случаев заболевания корью. Первое и второе места заняли Румыния и Италия соответственно.

Об этом пишет Deutsche Welle.

От кори в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось в четыре раза. Такую информацию обнародовало Европейское агентство по здравоохранению в понедельник, 19 февраля.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 21315 случаев кори, по сравнению с 5273 случаями в прошлом году.

"Каждый новый человек, заболевший корью в Европе, напоминает нам, что непривитые дети и взрослые, независимо от места проживания, ставят под угрозу людей, которые не имеют возможности получить вакцинацию", - заявила директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужанна Якаб.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Румынии - 5562, Италии - 5006 и Украине - 4 767. По данным ВОЗ, в 15 из 53 стран региона в прошлом году зафиксировали не менее 100 случаев заболевания корью.

В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации и недостаток вакцин.

Высокий уровень заболеваемости корью 2017 году также был зафиксирован в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, РоSSии, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании и т.д.

Напомним, в феврале в Закарпатской области был зафиксирован пятый летальный случай кори с начала 2018 года. В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 5 умерли.