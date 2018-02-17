Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию

"Обязательным компонентом должно быть присутствие на неконтролированном участке украино-роSSийской границы".

?Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко заявил, что для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо "дожать" РоSSию.

"Чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима только одна вещь - дожать РоSSию", - сказал он журналистам во время брифинга в Мюнхене.

Он также отметил, что принципиальными для Украины вопросами остаются присутствие миротворцев на неподконтрольных участках украинско-роSSийской границы, право миротворцев на разоружение незаконных вооруженных формирований, обеспечение отсутствия иностранных войск на неподконтрольной территории Донбасса.

Порошенко добавил, что участники конференции в Мюнхене понимают необходимость введения миротворческой миссии как ключевой составляющей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Не какой-то экзотической: миротворцы не должны быть эскортом сервиса вдоль линии столкновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролированном участке украино-роSSийской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию роSSийских войск и роSSийских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины", - подчеркнул Порошенко.

По словам украинского президента, по большинству других позиций можно вести диалог и искать компромисс: этапов, стран-участниц миротворческой миссии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в ЕвропеПорошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в Европе
Порошенко остался в восторге от встречи с МэттисомПорошенко остался в восторге от встречи с Мэттисом
Санкции против РоSSии работают, - ПорошенкоСанкции против РоSSии работают, - Порошенко
Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана ХмельницкогоПорошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Реформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - ПорошенкоРеформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - Порошенко
Порошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единствеПорошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единстве
Волкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на ДонбассеВолкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на Донбассе
Порошенко пригласил Мэй посетить УкраинуПорошенко пригласил Мэй посетить Украину
Юнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь УкраинеЮнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости