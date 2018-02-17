?Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию

"Обязательным компонентом должно быть присутствие на неконтролированном участке украино-роSSийской границы".

Президент Петр Порошенко заявил, что для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо "дожать" РоSSию.

"Чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого необходима только одна вещь - дожать РоSSию", - сказал он журналистам во время брифинга в Мюнхене.

Он также отметил, что принципиальными для Украины вопросами остаются присутствие миротворцев на неподконтрольных участках украинско-роSSийской границы, право миротворцев на разоружение незаконных вооруженных формирований, обеспечение отсутствия иностранных войск на неподконтрольной территории Донбасса.

Порошенко добавил, что участники конференции в Мюнхене понимают необходимость введения миротворческой миссии как ключевой составляющей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Не какой-то экзотической: миротворцы не должны быть эскортом сервиса вдоль линии столкновения. Они не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролированном участке украино-роSSийской границы для того, чтобы остановить инфильтрацию роSSийских войск и роSSийских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины", - подчеркнул Порошенко.

По словам украинского президента, по большинству других позиций можно вести диалог и искать компромисс: этапов, стран-участниц миротворческой миссии.