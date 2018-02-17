Сийярто: Украина начала "международную кампанию лжи"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале «международной кампании лжи».

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

Украина , которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом», — сказал Сийярто.

Министр заявил, что Украина «начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров», пояснив, что «закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве , где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии».

Он также заявил, представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, «то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения».

«Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях», — сказал Сийярто, добавив, что «Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми».