Сийярто: Украина начала "международную кампанию лжи"

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале «международной кампании лжи».

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

«Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом», — сказал Сийярто.

Министр заявил, что Украина «начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров», пояснив, что «закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии».

Он также заявил, представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, «то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения».

«Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях», — сказал Сийярто, добавив, что «Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми».

Источник: Европейская правда


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