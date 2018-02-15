Девять оппозиционных партий требуют вернуть Саакашвили в Украину

Они призывают мировых лидеров и дипломатов "дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".

Девять оппозиционных партий требуют вернуть Саакашвили в Украину
Михаил Саакашвили на Марше 4 февраля
Фото: Макс Левин

Девять украинских оппозиционных сил потребовали обеспечить возвращение в Украину лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность защитить свои права в украинских судах.

Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Рух новых сил", общественного движения "Хвыля" обнародовал в Фейсбуке внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

"В начале этой недели, 12 февраля 2018 года, президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционное и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии "Рух новых сил", третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины. Это преступление должно быть расследовано", - сказано в совместном заявлении.

Оппозиционные партии заявляют, что должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности в отношении Саакашвили, должны оказаться на скамье подсудимых.

"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", - говорится в документе.

Также политические силы призывают мировых лидеров и дипломатов "дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".

Напомним, в понедельник, 12 февраля, спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу. Из Польши он улетел в Нидерланды, где получил удостоверение личности.


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