Полицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского суда
Стрелка задержали и забрали в отделение полиции.
Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение возле Соломенского районного суда Киева во время драки с националистами. Стрелявший задержан.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего - в управление полиции. По данным корреспондента LB.ua, у задержанного была нашивка батальона "Донбасс".
В связи с этими событиями возле здания суда усилили наряды полиции и Национальной гвардии.
Напомним, что в Соломенском районном суде избирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в коррупционном правонарушении.
К зданию суда прибыли несколько десятков молодых людей характерной внешности в одинаковых черных куртках с капюшонами, которые поддерживают Труханова. С ними подрались представители националистических организаций: "Национальных дружин", "Нацкорпуса", "С-14", "Свободы" и "Правого сектора". Позже националисты попробовали прорваться в здание суда, в результате чего началась потасовка с полицией.
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