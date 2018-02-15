Полицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского суда

Стрелка задержали и забрали в отделение полиции.

Полицейский получил огнестрельное ранение возле Соломенского суда
Фото: Тереза Лащук

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение возле Соломенского районного суда Киева во время драки с националистами. Стрелявший задержан.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего - в управление полиции. По данным корреспондента LB.ua, у задержанного была нашивка батальона "Донбасс".

В связи с этими событиями возле здания суда усилили наряды полиции и Национальной гвардии.

Напомним, что в Соломенском районном суде избирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в коррупционном правонарушении.

К зданию суда прибыли несколько десятков молодых людей характерной внешности в одинаковых черных куртках с капюшонами, которые поддерживают Труханова. С ними подрались представители националистических организаций: "Национальных дружин", "Нацкорпуса", "С-14", "Свободы" и "Правого сектора". Позже националисты попробовали прорваться в здание суда, в результате чего началась потасовка с полицией.


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