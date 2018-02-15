Четверо военных ранены за сутки на Донбассе
Зафиксировано 14 обстрелов.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные группировки 14 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В результате четверо украинских защитников получили ранения. Бойцы были эвакуированы в мобильные госпитали, состояние здоровья раненых характеризуется как удовлетворительное.
На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Майского и Майорска, сообщает штаб АТО.
На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. В этом же районе оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг применил вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы применением гранатометов различных видов и стрелкового оружия. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.
Напомним, во вторник боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих по всей линии соприкосновения, однако никто из бойцов антитеррористической операции не пострадал.
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