В Литве за разжигание ненависти на год отключили роSSийский телеканал

Ретрансляция "РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды.

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) решила обязать ретранслирующие компании на год ограничить показ в Литве передач роSSийского телеканала "РТР-Планета".

Об этом сообщает Delfi.

Комиссия утверждает, что за последний год установлены три случая, когда были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах "РТР - Планета".

Так, по данным ЛКРТВ, в показанной в марте 2017 года передаче канала "РТР-Планета" звучали угрозы в адрес США , призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой передаче в мае звучали угрозы оккупировать стран Балтии.