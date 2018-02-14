В Литве за разжигание ненависти на год отключили роSSийский телеканал
Ретрансляция "РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды.
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) решила обязать ретранслирующие компании на год ограничить показ в Литве передач роSSийского телеканала "РТР-Планета".
Об этом сообщает Delfi.
Комиссия утверждает, что за последний год установлены три случая, когда были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах "РТР - Планета".
Так, по данным ЛКРТВ, в показанной в марте 2017 года передаче канала "РТР-Планета" звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой передаче в мае звучали угрозы оккупировать стран Балтии.
Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения. Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.
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