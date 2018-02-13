ВСП уволил судью за аресты активистов Евромайдана

Наталья Неганова уволена за нарушение присяги.

Высший совет правосудия уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана.

Пресс-центр совета информирует, что вопрос об увольнении Негановой с должности судьи ВСП рассмотрел на основании решения Второй Дисциплинарной палаты от 7 июня 2017 года.

"Основанием привлечения судьи Негановой Н.В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия решил уволить Неганову с должности за нарушение присяги (на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины).