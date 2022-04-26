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2022-04-26
Пытаются вычислить и задержать: в Херсоне оккупанты начали охоту на проукраинских активистов
РоSSийские оккупанты пытаются вычислить и поймать проукраински настроенных жителей Херсона, в том числе общественных активистов, информирует
Об этом сообщила волонтерская группа "Информационное сопротивление".
Рашисты плотно передвигаются по городу с целью пресечь любые скопления людей. Им важно сделать все, чтобы роSSийская пропаганда показала картинку того, что в Херсоне якобы большинство выступает за "народную республику" и присоединение к РоSSии.
Тем не менее, в районе Херсонского университета активисты смогли провести несколько акций под лозунгами "Херсон - это Украина! Никаких референдумов!".
Евгений Устименко, Апостроф