С момента вторжения РФ в Украине уволилось более 6 тысяч госслужащих — Немчинов

Министр связывает это с невозможностью исполнять свои обязанности в условиях войны, информирует ZN.ua.

С момента вторжения РФ в Украине уволилось более 6 тысяч госслужащих — Немчинов

Более 6 тысяч государственных служащих покинули свои должности с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам политика, такое большое количество увольнений связано с тем, что госслужащие не могут выполнять свои непосредственные обязанности из-за военных действий во многих регионах страны.

«По состоянию на сейчас есть информация, что за период военного положения уволилось около 6 тысяч государственных служащих. Мало ли это или много, трудно сказать, как правило, это жизненные процессы. Но в этом случае мы связываем эти увольнения именно с военными действиями, невозможностью исполнения своих обязанностей», – констатировал Немчинов.

Также министр подчеркнул, что сейчас многие госслужащие выполняют работу дистанционно, поскольку не имеют доступа к собственным кабинетам. Он отметил, что согласно статистике Национального агентства по вопросам государственной службы, в начале мая в Украине было менее 200 тысяч активных государственных служащих.


Александр Кричковский, ZN.ua

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