НАБУ задержало чиновника Одесского горсовеста и двух предпринимателей по делу мэра Труханова

Мєру, четырем чиновникам и оценщику объявлено о подозрении.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали трех человек, подозреваемых по делу о растрате денег руководством Одесского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое человек (одно должностное лицо мэрии Одессы и двух физических лиц-руководителей компании). Еще одному лицу - оценщик - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ подтвердили, что по поручению руководителя САП Назара Холодницкого сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову, его заместителю, директору департамента коммунальной собственности и главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

Им инкриминируют статью "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

"Сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых, и в случае их отсутствия будет решаться вопрос об объявлении их в розыск", - отметили в НАБУ.

По данным пресс-службы Одесского горсовета, Труханов находится в командировке в Праге, где он проведет переговоры с чиновниками Министерства промышленности и торговли Чехии.

Напомним, Труханов не появляется на работе с 26 декабря. Тогда он ушел в отпуск до 18 января, затем продлил его до 21 января, после чего оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. Но 29 января и.о. мэра Анатолий Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля.

16 января экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн. Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Труханова и у него дома.