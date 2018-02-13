Суд продлил арест двоих подозреваемых в убийстве Вороненкова

Тарасенко и Лось останутся под стражей до апреля.

Суд продлил арест двоих подозреваемых в убийстве Вороненкова
Фото: goodvin.info

Голосеевский районный суд Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова - Ярославу Тарасенко и Александру Лосю.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что 36-летнему жителю Павлограда Днепропетровской области (который выполнял роль водителя), а также его сообщнику - 39-летнему уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, было сообщено о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта прошлого года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии умер в больнице. У убийцы также был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года находящийся в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

В октябре генпрокурор Юрий Луценко сообщил о двух фигурантах дела, находящихся под стражей. По его словам, речь шла о Лосе и Тарасенко, они арестованы и находятся в СИЗО; еще двое в розыске - Ярослав Левенец и Юрий Василенко, который является руководителем преступной группы.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ РоSSии криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные. По информации разведки Минобороны, Василенко за организацию этого преступления должен был получить "контроль" над Харьковской областью.


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