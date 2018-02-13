Саакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - Wyborcza
Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили рассказал, что в Польше его хорошо приняли. При этом свою депортацию из Украины он назвал «незаконным похищением».
Об этом пишет сегодня Gazeta Wyborcza, передает
Польская газета сообщает, что в аэропорту Варшавы выдворенного из Украины политика встречала депутат от правящей партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевская, которая, в свою очередь, отказалась комментировать согласие Польши принять Саакашвили.
«Меня хорошо приняла польская сторона. А то, что сделала Украина, было скандально и бесправно. Это было нелегальное похищение. Но поляки очень добрые и я им за это очень благодарен», — сказал Саакашвили.
Напомним, что Михеила Саакашвили задержали в понедельник, 12 февраля, в киевском ресторане «Сулугуни» бойцы спецподразделения ГМСУ.
Через несколько часов после его задержания его чартерным рейсом отправили в Варшаву. Пограничная служба Польши подтвердила, что Саакашвили приняли в рамках процедуры реадмиссии, инициированной Государственной миграционной службой Украины.
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