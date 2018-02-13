Саакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - Wyborcza

Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили рассказал, что в Польше его хорошо приняли. При этом свою депортацию из Украины он назвал «незаконным похищением».

Об этом пишет сегодня Gazeta Wyborcza, передает ZN.UA.

Польская газета сообщает, что в аэропорту Варшавы выдворенного из Украины политика встречала депутат от правящей партии «Право и Справедливость» Малгожата Госевская, которая, в свою очередь, отказалась комментировать согласие Польши принять Саакашвили.

«Меня хорошо приняла польская сторона. А то, что сделала Украина, было скандально и бесправно. Это было нелегальное похищение. Но поляки очень добрые и я им за это очень благодарен», — сказал Саакашвили.

Напомним, что Михеила Саакашвили задержали в понедельник, 12 февраля, в киевском ресторане «Сулугуни» бойцы спецподразделения ГМСУ.