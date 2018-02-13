Саакашвили опубликовал видео своего задержания

Политика выводили из ресторана, держа за волосы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали задержание лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили сотрудниками спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане "Сулугуни".

Видеозапись на своем канале в Youtube вечером в понедельник, 12 февраля опубликовал Саакашвили.

На записи видно, как в помещение врываются 14 спецназовцев. После небольшой стычки с двумя мужчинами (вероятно, охранниками Саакашвили), они силой выводят экс-президента Грузии из ресторана. При этом политика одновременно ведут четверо спецназовцев, один из которых держит его за волосы.

Ранее в МВД сообщили, что Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов", после чего политика выдворили самолетом в Польшу.


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