Саакашвили опубликовал видео своего задержания

Политика выводили из ресторана, держа за волосы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали задержание лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили сотрудниками спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане "Сулугуни".

Видеозапись на своем канале в Youtube вечером в понедельник, 12 февраля опубликовал Саакашвили.

На записи видно, как в помещение врываются 14 спецназовцев. После небольшой стычки с двумя мужчинами (вероятно, охранниками Саакашвили), они силой выводят экс-президента Грузии из ресторана. При этом политика одновременно ведут четверо спецназовцев, один из которых держит его за волосы.