МИД ФРГ упомянул ввод миротворцев на Донбасс.

Германия не удовлетворена состоянием реализации достигнутых в Минске 12 февраля 2015 года договоренностей и намерена продолжить работу для разрешения конфликта в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РоSSия).

Заявление обнародовано на сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Благодаря "минским соглашениям" удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить пожар в регионе. При наличии политической воли сегодня по-прежнему возможно добиться прогресса, как показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря. Однако состоянием реализации ("минских договоренностей") через три года мы не можем быть удовлетворены", - говорится в нем.

Германия подчеркивает, что слишком мало было сделано для разрешения конфликта, в результате которого погибли более 10 тыс. человек.

"Снова и снова перемирие нарушается; не в последнюю очередь в зимние месяцы боевые действия имеют разрушительные последствия: людям не хватает угля для отопления, воды и продуктов питания", - говорится в заявлении.

Германия призывает все стороны конфликта проявить политическую волю для реализации "минских соглашений", указывая на первоочередность стабилизации ситуации с безопасностью и вывода тяжелого оружия из региона.

Кроме того, в сообщении сказано, что потенциальная миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может предоставить возможности для осуществления "минских соглашений".

Отмечается, что Германия вместе с Францией продолжит интенсивно работать над разрешением ситуации на Донбассе в "нормандском формате".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявило, что РоSSия не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей спустя три года после его принятия.