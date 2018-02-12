Тимошенко призывает Порошенко "остановить расправу" над Саакашвили

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмущена выдворением экс-президента Грузии Саакашвили за пределы Украины и призвала президента Петра Порошенко «остановить эту расправу».

Заявление об этом обнародовала 12 января ее пресс-служба.

«Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел», — обратилась она к Порошенко.

«Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михеилом Саакашвили», – заявила Тимошенко.

Она призвала главу государства «немедленно освободить Сакашвили и оставить в покое его семью».


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